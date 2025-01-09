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Лесные пожары в Лос-Анджелесе: Энтони Хопкинс. Пэрис Хилтон и другие потеряли свои дома

Актёр Энтони Хопкинс потерял дом в Лос-Анджелесе за $ 6 млн из-за лесных пожаров
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Лесные пожары в Лос-Анджелесе продолжают наносить вред не только окружающей среде, но и голливудским звёздам. Жертвой стихийного бедствия уже стали многие жители города, включая оскароносного Энтони Хопкинса.

87-летний актёр потерял свой пятикомнатный дом в районе Пасифик-Палисейдс, который он приобрёл в 2021 году за $ 6 млн. Сам Хопкинс в этот момент уже эвакуировался в соседний штат, с ним и его семьёй всё в порядке.

Вместе с Хопкинсом от лесных пожаров уже пострадали Пэрис Хилтон, Джон Гудман, Билли Кристал и другие звёзды американского шоу-бизнеса. В Сети сообщают о том, что дома сгорели также у Леонардо Ди Каприо и Бена Аффлека, однако СМИ не подтверждали эту информацию.

7 января правительство Лос-Анджелеса объявило чрезвычайное положение в городе после того, как в районе Пасифик-Палисейдс вспыхнул мощный лесной пожар. По данным службы пожарной охраны города, сейчас под угрозой находятся более 10 тыс. домохозяйств. За последние двое суток из города эвакуировались более 30 тысяч человек.

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