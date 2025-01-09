События «Звёздных войн» от автора «Логана» развернутся за 25 тысяч лет до «Скрытой угрозы»

Режиссёр Джеймс Мэнголд поделился новыми деталями своего будущего фильма по «Звёздным войнам». События ленты развернутся задолго до события оригинальной трилогии и её приквелов — речь идёт о разнице в 25 тысяч лет.

По словам режиссёра «Логана» и «Ford против Ferrari», такой большой временной разрыв поможет ему создать запоминающуюся историю, которая не будет ограничиваться событиями из предыдущих картин по вселенной.

Действие моих «Звёздных войн» развернётся на 25 000 лет раньше, чем события остальных частей серии. Это то самое место, которое я всегда хотел исследовать и которое вдохновляло меня, когда я был подростком. Я не хотел бы быть скованным лором вселенной, где никому не угодишь.

Разработка нового фильма по «Звёздным войнам» от Джеймса Мэнголда всё ещё находится на ранней стадии производства. Лента расскажет историю возникновения сверхъестественной Силы, которую смогут обуздать первые джедаи. У фильма пока нет актёрского состава и хотя бы примерной даты выхода.