Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Четвёртый сезон сериала «Жуки» собрал более 20 млн просмотров на Premier

Четвёртый сезон сериала «Жуки» собрал более 20 млн просмотров на Premier
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Premier поделился данными о просмотре четвёртого сезона сериала «Жуки». Проект с подзаголовком «Новые жуки» собрал более 20 млн просмотров на стриминге за три недели после выхода. Данных о просмотрах на ТНТ пока нет.

Четвёртый сезон шоу также показал высокую заинтересованность пользователей Сети. Как отмечают в «Бюллетени кинопрокатчика», продолжение шоу заняло третье место по обсуждаемости в интернете, уступив лишь второму сезону «Игры в кальмара» и аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок».

Четвёртый сезон «Жуков» стартовал 16 декабря и завершился 26-го числа. Шоу рассказывает про трёх парней-айтишников, которые попали в глухую деревню Жуки на альтернативную службу, но прикипели к этому месту. Четвёртый сезон повествует о новом губернаторе области – он хочет снять сюжет о талантливых разработчиках приложения, которые прославили регион. Во время застолья губернатору приходит идея снести деревню, а на её месте построить современный научный кластер.

Материалы по теме
Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения
Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android