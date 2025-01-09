Четвёртый сезон сериала «Жуки» собрал более 20 млн просмотров на Premier

Онлайн-кинотеатр Premier поделился данными о просмотре четвёртого сезона сериала «Жуки». Проект с подзаголовком «Новые жуки» собрал более 20 млн просмотров на стриминге за три недели после выхода. Данных о просмотрах на ТНТ пока нет.

Четвёртый сезон шоу также показал высокую заинтересованность пользователей Сети. Как отмечают в «Бюллетени кинопрокатчика», продолжение шоу заняло третье место по обсуждаемости в интернете, уступив лишь второму сезону «Игры в кальмара» и аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок».

Четвёртый сезон «Жуков» стартовал 16 декабря и завершился 26-го числа. Шоу рассказывает про трёх парней-айтишников, которые попали в глухую деревню Жуки на альтернативную службу, но прикипели к этому месту. Четвёртый сезон повествует о новом губернаторе области – он хочет снять сюжет о талантливых разработчиках приложения, которые прославили регион. Во время застолья губернатору приходит идея снести деревню, а на её месте построить современный научный кластер.