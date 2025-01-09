Фильм по Shadow of the Colossus не забросили — сценарий уже готов

Режиссёр Андрес Мускетти («Оно») принял участие в новом выпуске программы La Baulera del Coso. В ходе разговора постановщик заявил, что фильм по Shadow of the Colossus не забросили — сценарий для него уже готов.

Видео доступно на YouTube-канале Radio TU. Права на видео принадлежат Radio TU.

Shadow of the Colossus — культовая игра, но для её киноадаптации нужен большой бюджет. Студия решает, дать режиссёру 200, 150 или 100 миллионов долларов на съёмки, поэтому на выходе зрители получат разные версии фильма. Разумеется, я хочу, чтобы они дали мне 200 миллионов. Это ещё один фактор.

Напомним, экранизация Shadow of the Colossus была анонсирована ещё в далёком 2009 году, а в 2014-м режиссёром проекта объявили Андреса Мускетти («Оно»). С тех пор новостей о картине не поступало.