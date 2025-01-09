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Мел из «Аркейна» добавят в League of Legends — первый геймплей

Мел из «Аркейна» добавят в League of Legends — первый геймплей
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Разработчики League of Legends из Riot Games опубликовали ролик к старту первого сезона игры в 2025 году. Вместе с его выходом в проекте появится новый герой - Мел Медарда из анимационного сериала «Аркейн».

По словам авторов, над внешним видом Мел они работали вместе с художниками из студии Fortiche — они занимались производством шоу для Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале League of Legends. Права на видео принадлежат Riot Games.

В игре героиня получит способность, позволяющую ей отбивать снаряды обратно в противников. При этом их характеристики и свойства сохранятся.

Мел появится в League of Legends в конце января, с выходом одного из патчей.

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