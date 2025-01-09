Сборы фильмов в России на Новый год выросли, но продажи билетов резко упали

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» поделилось итогами российского проката на новогодних праздниках. В период с 1 по 8 января сборы фильмов достигли рекордной цифры в 6,1 млрд рублей — в 2024-м результат составил 5,8 млрд.

Несмотря на возросший заработок, самих билетов было продано в 2025 году меньше: 12,8 млн против 14,8 млн в 2024-м. Лидером проката стала картина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», которая собрала более 2,6 млрд рублей.

Такой результат позволил картине стать шестым отечественным фильмом по сборам за всю историю проката РФ. Второй лентой по сборам в новогодние праздники стала «Финист. Первый богатырь» (1,9 млрд рублей), а третьей — «Ёлки 11» (1,08 млрд).