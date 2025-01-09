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Shopify Rebellion снялась с квалификаций к топ-турниру PGL Wallachia S3 по «Доте»

Shopify Rebellion снялась с квалификаций к топ-турниру PGL Wallachia S3 по «Доте»
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Команда Shopify Rebellion снялась с североамериканских квалификаций к топ-турниру PGL Wallachia Season 3 по Dota 2. Информация об этом появилась на портале Liquipedia.

Североамериканский коллектив пропал из списка участников закрытых отборочных к PGL Wallachia S3. Как сообщается в источнике, SR отказалась от выступления на соревновании. С чем связано такое решение клуба, неизвестно. Представители киберспортивной организации пока не комментировали данную ситуацию.

Состав SR по «Доте»:

  • Энцо Timado Гианоли О'Коннор;
  • Эрин Yopaj Джаспер Феррер;
  • Марк mangekyou Харламов;
  • Кирилл Hellscream Лагутик;
  • Ролен skem Андре Габриэль Онг;
  • Канишка BuLba Сэм Сосэйл (тренер).

Ранее Shopify Rebellion получила прямое приглашение в закрытые квалификации к LAN-ивенту PGL Wallachia S3, который пройдёт в Румынии с 8 по 16 марта.

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