Shopify Rebellion снялась с квалификаций к топ-турниру PGL Wallachia S3 по «Доте»

Команда Shopify Rebellion снялась с североамериканских квалификаций к топ-турниру PGL Wallachia Season 3 по Dota 2. Информация об этом появилась на портале Liquipedia.

Североамериканский коллектив пропал из списка участников закрытых отборочных к PGL Wallachia S3. Как сообщается в источнике, SR отказалась от выступления на соревновании. С чем связано такое решение клуба, неизвестно. Представители киберспортивной организации пока не комментировали данную ситуацию.

Состав SR по «Доте»:

Энцо Timado Гианоли О'Коннор;

Эрин Yopaj Джаспер Феррер;

Марк mangekyou Харламов;

Кирилл Hellscream Лагутик;

Ролен skem Андре Габриэль Онг;

Канишка BuLba Сэм Сосэйл (тренер).

Ранее Shopify Rebellion получила прямое приглашение в закрытые квалификации к LAN-ивенту PGL Wallachia S3, который пройдёт в Румынии с 8 по 16 марта.