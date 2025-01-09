EliGe покинул состав Complexity по CS2 — в команде осталось три игрока
Американская киберспортивная организации Complexity Gaming объявила об изменениях в составе по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.
Ростер по CS2 покинул американец Джонатана Elige Яблоновски, выступавший за команду с июня 2023 года. По слухам, место игрока в коллективе займёт Дэнни Cxzi Стрзельчик.
Состав Complexity по CS2 на данный момент:
- Майкл Grim Винс;
- Джони JT Теодосиу;
- Хокон Hallzerk Фьярли;
- Тиан T.c Керцен (тренер).
Что касается будущего Яблоновски, как утверждают инсайдеры, киберспортсмен перейдёт в состав европейской FaZe Clan.
Ранее состав Complexity Gaming по CS2 покинул Рикки floppy Кэмери.
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