EliGe покинул состав Complexity по CS2 — в команде осталось три игрока

Американская киберспортивная организации Complexity Gaming объявила об изменениях в составе по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Ростер по CS2 покинул американец Джонатана Elige Яблоновски, выступавший за команду с июня 2023 года. По слухам, место игрока в коллективе займёт Дэнни Cxzi Стрзельчик.

Состав Complexity по CS2 на данный момент:

Майкл Grim Винс;

Джони JT Теодосиу;

Хокон Hallzerk Фьярли;

Тиан T.c Керцен (тренер).

Что касается будущего Яблоновски, как утверждают инсайдеры, киберспортсмен перейдёт в состав европейской FaZe Clan.

Ранее состав Complexity Gaming по CS2 покинул Рикки floppy Кэмери.