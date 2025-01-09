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NVIDIA позволит обновлять DLSS в один клик для любых игр

NVIDIA позволит обновлять DLSS в один клик для любых игр
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NVIDIA в рамках анонса DLSS 4 сделала ещё одно громкое заявление: вместе с запуском новой версии технологии в конце января игроки смогут в один клик обновлять DLSS до актуальной версии во всех играх, которые уже поддерживают DLSS.

Эта функция появится в приложении NVIDIA и будет иметь три параметра:

  • DLSS Override for Super Resolution — выбор настройки для DLSS: активация любого из режимов — ультра-производительность, производительность, баланс, качество или DLAA.
  • DLSS Override for Model Presets — обновление модели DLSS до самой новой версии, включая апскейл и реконструкцию лучей, а также генерацию кадров для владельцев видеокарт серий RTX 50 и RTX 40.
  • DLSS Override for Frame Generation — включение мультигенерации кадров для RTX 50 в играх, где уже доступна генерация кадров.

Если говорить проще, то в один клик в любой старой игре владельцы RTX-видеокарт смогут получить актуальную версию технологии — ранее для этого требовались патчи для разработчиков или замена файлов DLSS вручную. Теперь же это максимально упростят.

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