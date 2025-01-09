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Александр Кузьменко назвал пять лучших игр 2024 года

Александр Кузьменко назвал пять лучших игр 2024 года
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Александр Кузьменко, наиболее известный по «Игромании» и Combo Breaker, рассказал о пяти играх 2024 года, которые считает лучшими, — он расставил их по местам.

5. Call of Duty: Black Ops 6 — за насыщенную сюжетную кампанию, которая сильно отличается от того, что предлагала Call of Duty ранее.

4. Warhammer 40,000: Space Marine 2 — за пафосную атмосферу вселенной и возвращение к олдскульным экшенам прошлого, где ты просто в роли огромного квадратного мужика месишь «зло».

3. Balatro — за невероятно геймпляющий геймплей, из-за которого в игре можно пропасть на часы, сутки и недели.

2. Silent Hill 2 (ремейк) — за отличное возвращение культовой игры с сохранением старой атмосферы и сюжета.

1. «Индиана Джонс и великий круг» — за то, что это умное и захватывающее приключение, которое обязательно стоит попробовать каждому.

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