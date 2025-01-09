Состав HEROIC по CS2 покинул последний игрок

Состав HEROIC по Counter-Strike 2 лишился последнего игрока. Информация об этом появилась на страницах киберспортивной организации в социальных сетях.

Как сообщается в анонсе, ростер покинул Расмус sjuush Бек. Датский киберспортсмен был последним игроком в составе HEROIC. Возможно, датчанин продолжит свою карьеру в Ninjas in Pyjamas.

На данный момент в команде HEROIC по CS2 остался лишь тренер Ээту sAw Саха. Пока официально неизвестно, кого будет наставлять финн в дальнейшем. Однако, по слухам, в новый состав HEROIC могут войти Альваро SunPayus Гарсия, Линус nilo Бергман и три киберспортсмена из Sangal Esports.