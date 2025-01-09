Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Состав HEROIC по CS2 покинул последний игрок

Состав HEROIC по CS2 покинул последний игрок
Комментарии

Состав HEROIC по Counter-Strike 2 лишился последнего игрока. Информация об этом появилась на страницах киберспортивной организации в социальных сетях.

Как сообщается в анонсе, ростер покинул Расмус sjuush Бек. Датский киберспортсмен был последним игроком в составе HEROIC. Возможно, датчанин продолжит свою карьеру в Ninjas in Pyjamas.

На данный момент в команде HEROIC по CS2 остался лишь тренер Ээту sAw Саха. Пока официально неизвестно, кого будет наставлять финн в дальнейшем. Однако, по слухам, в новый состав HEROIC могут войти Альваро SunPayus Гарсия, Линус nilo Бергман и три киберспортсмена из Sangal Esports.

Материалы по теме
Team Falcons укомплектовала состав по CS2 — в звёздный состав вошёл россиянин
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android