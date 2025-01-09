«В это играть невозможно»: Александр Кузьменко — о «Смуте»

Бывший главред издания «Игромания» Александр Кузьменко подвёл итоги 2024 года на прошедшем стриме. В ходе трансляции журналист назвал лучшие игры прошедшего года, обсудил их достоинства, а также высказался об отечественном историческом экшене «Смута».

По его словам, проект от студии Cyberia Nova не несёт как исторической, так и культурной ценности.

Видео доступно на YouTube-канале Kuzmenko Media. Права на видео принадлежат Kuzmenko Media.

Во-первых, в это играть невозможно. Исторической и культурной ценности это тоже не несёт… «Смута» — это очень плохо собранная игра, очень сырая. В качестве демо-версии её можно показать на каких-то выставках, но выпускать это в виде готового продукта и продавать его за тысячу рублей — нет… Ребят, ну вы кого смешите?

Релиз «Смуты» состоялся 4 апреля 2024 года. Игра получила негативные отзывы от критиков и геймеров, после чего разработчики пообещали поддерживать проект обновлениями и патчами.