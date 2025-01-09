Испанский про-игрок в CS2 покинул Team Falcons

Испанский киберспортсмен Альваро SunPayus Гарсия покинул состав Team Falcons по Counter-Strike 2. Информация появилась на странице клуба из Саудовской Аравии в социальных сетях.

Киберспортивная организация прекратила сотрудничество с испанцем. Гарсия был переведён в запас клуба в сентябре 2024 года, когда к Team Falcons на правах аренды присоединился звёздный игрок Александр s1mple Костылев.

Инсайдеры сообщают, что новой командой испанского снайпера станет HEROIC. Кроме SunPayus, в обновлённый состав норвежской организации войдут Линус LNZ Хольтенг, Саймон ⁠yxngstxr Бойе и Ясин xfl0ud Коч из Sangal Esports, а также Линус nilo Бергман из Metizport.