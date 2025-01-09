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Карта Train войдёт в маппул на всех турнирах по CS2 от ESL, PGL и BLAST

Карта Train войдёт в маппул на всех турнирах по CS2 от ESL, PGL и BLAST
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Крупнейшие турнирные операторы BLAST, ESL и PGL подтвердили, что их турниры по Counter-Strike 2 будут проходить с обновлённым маппулом. Информация появилась на страницах организаторов соревнований в социальных сетях.

После того как Valve анонсировала изменения в соревновательном перечне карт, турнирные операторы присоединились к решению разработчиков. Так, на всех ближайших соревнованиях от PGL, ESL и BLAST в маппул вместо Vertigo войдёт обновлённая карта Train.

«Поезда» можно будет увидеть на топ-турнире BLAST Bounty Spring 2025, квалификации к которому начнутся уже 14 января. Также Train будет доступен на таких масштабных чемпионатах, как IEM Katowice 2025 и PGL Cluj-Napoca 2025.

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