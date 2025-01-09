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«Амкал» представил новую команду по Counter-Strike 2

«Амкал» представил новую команду по Counter-Strike 2
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Клуб AMKAL Esports объявил новый ростер по Counter-Strike 2. Анонс состоялся на странице киберспортивного подразделения ФК «Амкал» в социальных сетях.

Вскоре после того как организация распустила свою предыдущую команду, AMKAL Esports объявил о подписании ростера DMS. Теперь «Амкал» будут представлять два россиянина, два казахстанца и украинец.

Состав AMKAL по CS2:

  • Виталий sFade8 Марушка;
  • Андрей AW Анисимов;
  • Данил molodoy Голубенко;
  • Альтаир kAlash Аскаров;
  • Матвей sm3t Гогин;
  • Дмитрий yariksupra Куплинов (тренер).

На текущий момент данный состав занимает 103-ю строчку в официальном рейтинге команд от Valve. Дебют ростера под новым тегом можно будет увидеть на турнире ESEA Season 52: Advanced Division — Europe, который начнётся 13 января.

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