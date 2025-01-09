«Амкал» представил новую команду по Counter-Strike 2

Клуб AMKAL Esports объявил новый ростер по Counter-Strike 2. Анонс состоялся на странице киберспортивного подразделения ФК «Амкал» в социальных сетях.

Вскоре после того как организация распустила свою предыдущую команду, AMKAL Esports объявил о подписании ростера DMS. Теперь «Амкал» будут представлять два россиянина, два казахстанца и украинец.

Состав AMKAL по CS2:

Виталий sFade8 Марушка;

Андрей AW Анисимов;

Данил molodoy Голубенко;

Альтаир kAlash Аскаров;

Матвей sm3t Гогин;

Дмитрий yariksupra Куплинов (тренер).

На текущий момент данный состав занимает 103-ю строчку в официальном рейтинге команд от Valve. Дебют ростера под новым тегом можно будет увидеть на турнире ESEA Season 52: Advanced Division — Europe, который начнётся 13 января.