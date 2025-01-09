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Россияне против запрета игр с деструктивным контентом — опрос Екатерины Мизулиной

Россияне против запрета игр с деструктивным контентом — опрос Екатерины Мизулиной
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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что уже в этом месяце в Госдуме планируется принять закон о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента — это касается и видеоигр.

В связи с этим Екатерина Мизулина запустила в своём телеграм-канале опрос, в котором узнала у подписчиков, нужно ли ограничивать подобные игры в России. Бо́льшая часть пользователей высказалась против законопроекта: 32% респондентов заявили, что достаточно возрастной маркировки.

Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

В поддержку закона высказались только 20% проголосовавших. Аналогичный опрос ранее провёл Володин в своём блоге.

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