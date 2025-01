Сценарист Deus Ex: Mankind Divided раскрыл сюжет отменённого продолжения

Сценарис Deus Ex: Human Revolution и DX: Mankind Divided Марк Сесере в интервью YouTube-каналу From Script to Life рассказал о планах Eidos Montreal на продолжение Deus Ex: Mankind Divided.

По его словам, разработчики планировали сделать сиквел Mankind Divided финальной игрой для Адама Дженсена, в которой герой так и не смог бы помешать иллюминатам. Однако идея заключалась в том, чтобы герой смог убить одного из участников секретного правления, что в итоге запустило бы эффект домино и только усилило позицию злодеев и привело к событиям оригинальной Deus Ex в 2052 году.

Это трагедия Дженсена, поскольку он становится катализатором событий, которые приведут к Deus Ex. Он становится причиной становления Боба Пейджа в… Боба Пейджа.

Сесере отмечает, что с радостью поработал бы над финальной главной Дженсена, но никаких новостей на текущий момент нет. Стоит отметить, что год назад Embracer Group сократила Eidos Montreal, из-за чего компании пришлось отменить новую Deus Ex — над ней работали больше двух лет к тому моменту.