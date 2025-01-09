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Состоялась премьера сериального вестерна «Первозданная Америка» от Netflix

Состоялась премьера сериального вестерна «Первозданная Америка» от Netflix
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9 января состоялась премьера сериального вестерна «Первозданная Америка» (American Primeval). Шоу уже доступно для просмотра в стриминговом сервисе Netflix — в первый сезон вошло шесть эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Мини-сериал рассказывает историю о зарождении американского Запада, а также жестоких столкновениях между разными культурами и религиями. Действия разворачиваются в 1857 году.

В актёрский состав вошли Тейлор Китч, Саура Лайтфут Леон, Джай Кортни, Шей Уигем, Бетти Гилпин, Дэйн Дехаан, Кайл Брэдли Дейвис, Престон Мота, Ник Харгров и другие. Кресло режиссёра занял Питер Берг («Хэнкок», «В лучах славы»).

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