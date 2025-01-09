Когда стартует первый сезон Marvel Rivals

Стало известно, что первый сезон сетевого геройского экшена Marvel RIvals стартует на всех платформах уже завтра, 10 января в 12:00 по Москве.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат Marvel.

В игру добавят Фантастическую четвёрку (Мистер Фантастик, Женщина-невидимка, Человек-факел и Существо), а также новую карту — Нью-Йорк. По сюжету ивента, Дракула и Доктор Дум нарушили орбиту Луны, из-за чего город погряз во тьме и страдает от атак вампирских существ. По слухам, в проект планируют добавить Дэдпула и Капитана Марвел.

Marvel Rivals вышла 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, мгновенно став хитом. Онлайн проекта в Steam уже месяц не опускается ниже планки в 400 тысяч человек.