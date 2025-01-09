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Игровая презентация Developer Direct от Xbox пройдёт 23 января

Игровая презентация Developer Direct от Xbox пройдёт 23 января
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Компания Xbox раскрыла, что новая игровая презентация Developer Direct пройдёт уже 23 января в 21:00 по Москве. Организаторы шоу пообещали раскрыть свежие подробности «самых ожидаемых игр» 2025 года».

В рамках трансляции зрители узнают новые детали мясного шутера DOOM: The Dark Ages и экшена South of Midnight, а авторы ролевой Clair Obscur: Expedition 33 назовут дату релиза.

Фото: Xbox

Ко всему прочему, на Developer Direct должен состояться анонс «совершенно новой» игры от пока неназванной студии. Ранее некоторые инсайдеры заявляли, что на презентации представят ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion. Другая информация пока не раскрывается.

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