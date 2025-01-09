«Соник в кино 3» стал второй самой кассовой экранизацией игры в США

9 января сборы фильма «Соник в кино 3» в домашнем прокате превысили почти $ 200 млн. Подобный результат позволил ленте стать второй самой кассовой экранизацией игры в США. Первое место в данном рейтинге занимает мультфильм «Братья Супер Марио» с результатом в $ 574 млн.

Напомним, первая часть заработала в мировом прокате $ 320 млн, вторая — $ 405 млн. Вышедший в конце декабря «Соник в кино 3» уже принёс своим создателям $ 340 млн. Три фильма вместе уже собрали свыше $ 1 млрд.

В триквеле серии Соник сталкивается с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.