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«Соник в кино 3» стал второй самой кассовой экранизацией игры в США

«Соник в кино 3» стал второй самой кассовой экранизацией игры в США
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9 января сборы фильма «Соник в кино 3» в домашнем прокате превысили почти $ 200 млн. Подобный результат позволил ленте стать второй самой кассовой экранизацией игры в США. Первое место в данном рейтинге занимает мультфильм «Братья Супер Марио» с результатом в $ 574 млн.

Напомним, первая часть заработала в мировом прокате $ 320 млн, вторая — $ 405 млн. Вышедший в конце декабря «Соник в кино 3» уже принёс своим создателям $ 340 млн. Три фильма вместе уже собрали свыше $ 1 млрд.

В триквеле серии Соник сталкивается с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

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