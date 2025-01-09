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RTX 5090 FE стала самой компактной флагманской видеокартой — фото

RTX 5090 FE стала самой компактной флагманской видеокартой — фото
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Журналисты издания The Verge опубликовали фотографии видеокарты RTX 5090 FE. Габариты двухслотового графического ускорителя от NVIDIA составили 304 x 137 x 40 мм. Благодаря таким размерам RTX 5090 FE стало самой компактной флагманской видеокартой за три поколения.

Размеры флагманских видеокарт NVIDIA за три поколения:

  • GeForce RTX 5090 FE — 304 x 137 x 40 мм
  • GeForce RTX 4090 FE — 304 x 137 x 61 мм
  • GeForce RTX 3090 FE — 336 x 140 x 61 мм

NVIDIA сильно уменьшила размеры RTX 5090 FE, поскольку смогла сделать её двухслотной: RTX 4090 FE и RTX 3090 FE обладали тремя. Версии грядущей видеокарты от других производителей оказались заметно габаритнее.

Продажи флагманской видеокарты GeForce RTX 5090 стартуют уже 30 января. Стоимость графического ускорителя составит $ 1999 (~ 205 тыс. рублей).

Фотографии RTX 5090 FE

Фото: Vjeran Pavic/The Verge

Фото: Vjeran Pavic/The Verge

Фото: Vjeran Pavic/The Verge

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