RTX 5090 FE стала самой компактной флагманской видеокартой — фото

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Журналисты издания The Verge опубликовали фотографии видеокарты RTX 5090 FE. Габариты двухслотового графического ускорителя от NVIDIA составили 304 x 137 x 40 мм. Благодаря таким размерам RTX 5090 FE стало самой компактной флагманской видеокартой за три поколения.

Размеры флагманских видеокарт NVIDIA за три поколения:

GeForce RTX 5090 FE — 304 x 137 x 40 мм

GeForce RTX 4090 FE — 304 x 137 x 61 мм

GeForce RTX 3090 FE — 336 x 140 x 61 мм

NVIDIA сильно уменьшила размеры RTX 5090 FE, поскольку смогла сделать её двухслотной: RTX 4090 FE и RTX 3090 FE обладали тремя. Версии грядущей видеокарты от других производителей оказались заметно габаритнее.

Продажи флагманской видеокарты GeForce RTX 5090 стартуют уже 30 января. Стоимость графического ускорителя составит $ 1999 (~ 205 тыс. рублей).

Фотографии RTX 5090 FE

Фото: Vjeran Pavic/The Verge

Фото: Vjeran Pavic/The Verge

Фото: Vjeran Pavic/The Verge