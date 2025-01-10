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Бумыч вошёл в обновлённый состав BetBoom Team по CS2

Бумыч вошёл в обновлённый состав BetBoom Team по CS2
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Российская BetBoom Team представила новый ростер по Counter-Strike 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

На места переведённых в запас Владислава nafany Горшкова и Александра KaiR0N- Анашкина пришли игроки Cloud9 Кирилл Boombl4 Михайлов и Сергей Ax1Le Рыхторов. Именитый Бумыч возьмёт на себя капитанские обязанности.

Состав BB Team по CS2:

  • Павел s1ren Оглоблин;
  • Александр zorte Загодыренко;
  • Кирилл Magnojez Роднов;
  • Сергей Ax1Le Рыхторов;
  • Кирилл Boombl4 Михайлов;
  • Артём RAiLWAY Градович (тренер).

Последним результатом состава BB Team с Нафани и Кайроном стало восьмое место на турнире Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A.

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