Бумыч вошёл в обновлённый состав BetBoom Team по CS2
Российская BetBoom Team представила новый ростер по Counter-Strike 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.
На места переведённых в запас Владислава nafany Горшкова и Александра KaiR0N- Анашкина пришли игроки Cloud9 Кирилл Boombl4 Михайлов и Сергей Ax1Le Рыхторов. Именитый Бумыч возьмёт на себя капитанские обязанности.
Состав BB Team по CS2:
- Павел s1ren Оглоблин;
- Александр zorte Загодыренко;
- Кирилл Magnojez Роднов;
- Сергей Ax1Le Рыхторов;
- Кирилл Boombl4 Михайлов;
- Артём RAiLWAY Градович (тренер).
Последним результатом состава BB Team с Нафани и Кайроном стало восьмое место на турнире Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A.
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