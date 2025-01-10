Бумыч вошёл в обновлённый состав BetBoom Team по CS2

Российская BetBoom Team представила новый ростер по Counter-Strike 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

На места переведённых в запас Владислава nafany Горшкова и Александра KaiR0N- Анашкина пришли игроки Cloud9 Кирилл Boombl4 Михайлов и Сергей Ax1Le Рыхторов. Именитый Бумыч возьмёт на себя капитанские обязанности.

Состав BB Team по CS2:

Павел s1ren Оглоблин;

Александр zorte Загодыренко;

Кирилл Magnojez Роднов;

Сергей Ax1Le Рыхторов;

Кирилл Boombl4 Михайлов;

Артём RAiLWAY Градович (тренер).

Последним результатом состава BB Team с Нафани и Кайроном стало восьмое место на турнире Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A.