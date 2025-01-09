Spirit, Tundra и GG — известны первые участники топ-турнира PGL Wallachia S3 по «Доте»

Турнирный оператор PGL анонсировал команды, получившие прямые приглашения на LAN-ивент PGL Wallachia Season 3 по Dota 2. Информация появилась на страницах организатора соревнований в социальных сетях.

Восемь команд из разных регионов получили прямые приглашения на турнир в Румынии. Ещё восемь участников определятся по итогам квалификационных соревнований.

Список прямых приглашений на PGL Wallachia S3 по «Доте»:

Team Liquid (Швеция);

Gaimin Gladiators (Европа);

Xtreme Gaming (Китай);

Aurora Gaming (Азия);

Team Falcons (Ближний Восток);

HEROIC (Южная Америка);

Team Spirit (Россия) ;

; Tundra Esports (Европа).

Несмотря на то что последние крупные чемпионаты по Dota 2 выиграли российские BetBoom Team и PARIVISION, данные коллективы не получили прямые приглашения. С чем это связано, неизвестно.

Топ-турнир PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 8 по 16 марта в Бухаресте, Румыния. В рамках чемпионата 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.