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Прямые приглашения на PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 (ПГЛ Валлахия по «Доте»)

Spirit, Tundra и GG — известны первые участники топ-турнира PGL Wallachia S3 по «Доте»
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Турнирный оператор PGL анонсировал команды, получившие прямые приглашения на LAN-ивент PGL Wallachia Season 3 по Dota 2. Информация появилась на страницах организатора соревнований в социальных сетях.

Восемь команд из разных регионов получили прямые приглашения на турнир в Румынии. Ещё восемь участников определятся по итогам квалификационных соревнований.

Список прямых приглашений на PGL Wallachia S3 по «Доте»:

  • Team Liquid (Швеция);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • Xtreme Gaming (Китай);
  • Aurora Gaming (Азия);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • HEROIC (Южная Америка);
  • Team Spirit (Россия);
  • Tundra Esports (Европа).

Несмотря на то что последние крупные чемпионаты по Dota 2 выиграли российские BetBoom Team и PARIVISION, данные коллективы не получили прямые приглашения. С чем это связано, неизвестно.

Топ-турнир PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 8 по 16 марта в Бухаресте, Румыния. В рамках чемпионата 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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