Spirit, Tundra и GG — известны первые участники топ-турнира PGL Wallachia S3 по «Доте»

Турнирный оператор PGL анонсировал команды, получившие прямые приглашения на LAN-ивент PGL Wallachia Season 3 по Dota 2. Информация появилась на страницах организатора соревнований в социальных сетях.
Восемь команд из разных регионов получили прямые приглашения на турнир в Румынии. Ещё восемь участников определятся по итогам квалификационных соревнований.
Список прямых приглашений на PGL Wallachia S3 по «Доте»:
- Team Liquid (Швеция);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- Xtreme Gaming (Китай);
- Aurora Gaming (Азия);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- HEROIC (Южная Америка);
- Team Spirit (Россия);
- Tundra Esports (Европа).
Несмотря на то что последние крупные чемпионаты по Dota 2 выиграли российские BetBoom Team и PARIVISION, данные коллективы не получили прямые приглашения. С чем это связано, неизвестно.
Топ-турнир PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 8 по 16 марта в Бухаресте, Румыния. В рамках чемпионата 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.