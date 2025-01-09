Assassin's Creed Shadows вновь перенесли — теперь игра выйдет 20 марта

Ubisoft объявила о втором переносе Assassin's Creed Shadows — новой части культовой серии «Кредо Убийцы». Об этом компания объявила в соцсетях, назвав новую дату релиза — 20 марта 2025 года. Это уже второй перенос проекта, который был намечен на 14 февраля.

В своём посте разработчики объяснили новую дату релиза тем, что авторам потребовалось больше времени для создания отполированного проекта. Разработчики «Теней» поблагодарили сообщество Assassin's Creed за поддержку и пообещали улучшить игру на основе отзывов после недавних геймплейных роликов.

Изначально Assassin's Creed Shadows должна была выйти 15 ноября, после этого релиз отложили на три месяца ради полировки. Теперь же игра выйдет во второй половине марта на ПК, PS5 и Xbox Series.