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Полный список команд IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 (Катовице 2025 по КС2)

Женская команда, VP и Spirit — объявлены участники топ-турнира IEM Katowice 2025 по CS2
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Турнирный оператора ESL анонсировал список участников престижного чемпионата Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

Восемь команд получили прямые приглашения сразу во вторую стадию соревнования, а ещё 16 коллективов сыграют в плей-ин. Список участников полностью основан на официальном рейтинге коллективов по CS2 от Valve. Примечательно, что на этом турнире выступит женская команда Imperial Female с двумя россиянками в составе.

Все команды IEM Katowice 2025 по CS2:

Участники групповой стадии

  • G2 Esports (Европа);
  • Team Spirit (Россия);
  • The MongolZ (Монголия);
  • Team Vitality (Европа);
  • FaZe Clan (Европа);
  • MOUZ (Европа);
  • Natus Vincere (Украина);
  • Team Falcons (Европа).

Участники плей-ин

  • Team Liquid (Северная Америка);
  • FURIA Esports (Бразилия);
  • paiN Gaming (Бразилия);
  • MIBR (Бразилия);
  • 3DMAX (Франция);
  • Eternal Fire (Турция);
  • GamerLegion (Европа);
  • Complexity Gaming (Северная Америка);
  • SAW (Португалия);
  • BIG (Германия);
  • FlyQuest (Австралия);
  • Astralis (Дания);
  • Wildcard (Северная Америка);
  • Virtus.pro (Россия);
  • Imperial Female (Европа);
  • HEROIC (Европа).

Топ-турнир IEM Katowice по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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