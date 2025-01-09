Женская команда, VP и Spirit — объявлены участники топ-турнира IEM Katowice 2025 по CS2

Турнирный оператора ESL анонсировал список участников престижного чемпионата Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

Восемь команд получили прямые приглашения сразу во вторую стадию соревнования, а ещё 16 коллективов сыграют в плей-ин. Список участников полностью основан на официальном рейтинге коллективов по CS2 от Valve. Примечательно, что на этом турнире выступит женская команда Imperial Female с двумя россиянками в составе.

Все команды IEM Katowice 2025 по CS2:

Участники групповой стадии

G2 Esports (Европа);

Team Spirit (Россия) ;

; The MongolZ (Монголия);

Team Vitality (Европа);

FaZe Clan (Европа);

MOUZ (Европа);

Natus Vincere (Украина);

Team Falcons (Европа).

Участники плей-ин

Team Liquid (Северная Америка);

FURIA Esports (Бразилия);

paiN Gaming (Бразилия);

MIBR (Бразилия);

3DMAX (Франция);

Eternal Fire (Турция);

GamerLegion (Европа);

Complexity Gaming (Северная Америка);

SAW (Португалия);

BIG (Германия);

FlyQuest (Австралия);

Astralis (Дания);

Wildcard (Северная Америка);

Virtus.pro (Россия) ;

; Imperial Female (Европа);

HEROIC (Европа).

Топ-турнир IEM Katowice по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.