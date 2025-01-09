Женская команда, VP и Spirit — объявлены участники топ-турнира IEM Katowice 2025 по CS2

Турнирный оператора ESL анонсировал список участников престижного чемпионата Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.
Восемь команд получили прямые приглашения сразу во вторую стадию соревнования, а ещё 16 коллективов сыграют в плей-ин. Список участников полностью основан на официальном рейтинге коллективов по CS2 от Valve. Примечательно, что на этом турнире выступит женская команда Imperial Female с двумя россиянками в составе.
Все команды IEM Katowice 2025 по CS2:
Участники групповой стадии
- G2 Esports (Европа);
- Team Spirit (Россия);
- The MongolZ (Монголия);
- Team Vitality (Европа);
- FaZe Clan (Европа);
- MOUZ (Европа);
- Natus Vincere (Украина);
- Team Falcons (Европа).
Участники плей-ин
- Team Liquid (Северная Америка);
- FURIA Esports (Бразилия);
- paiN Gaming (Бразилия);
- MIBR (Бразилия);
- 3DMAX (Франция);
- Eternal Fire (Турция);
- GamerLegion (Европа);
- Complexity Gaming (Северная Америка);
- SAW (Португалия);
- BIG (Германия);
- FlyQuest (Австралия);
- Astralis (Дания);
- Wildcard (Северная Америка);
- Virtus.pro (Россия);
- Imperial Female (Европа);
- HEROIC (Европа).
Топ-турнир IEM Katowice по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.