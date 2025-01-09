Вышел первый трейлер боевика «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом — премьера в России 10 апреля

Компания Amazon MGM Studios опубликовала первый трейлер боевика «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. В ролике показали завязку сюжета и ряд экшен-сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

Cюжет основан на бестселлере Чака Диксона. История рассказывает о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни с дочерью — но вынужден вернуться к основной профессии после пропажи девушки. Режиссёром выступил Дэвид Эйр, недавно работавший со Стэйтемом над «Пчеловодом».

Премьера фильма «Мастер» в кинотеатрах России состоится 10 апреля.

Первый постер