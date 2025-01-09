GamerLegion укомплектовала состав по Counter-Strike 2

Европейская GamerLegion представила обновлённый ростер по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях киберспортивной организации.

К команде присоединились чех Олдрих PR Нови из молодёжного ростера MOUZ и швед Фредрик REZ Стернер из Ninjas in Pyjamas. Европейцы заняли позиции Себастьяна volt Малоса и Тимура FL4MUS Марьева, которые ранее покинули активный состав.

Состав GL по CS2:

Себастьян Tauson Таусон Линделеф;

Эрик ztr Густафссон;

Генрих sl3nd Хевеси;

Олдрих PR Нови;

Фредрик REZ Стернер;

Эшли ashhh Бэтти (тренер).

Обновлённый ростер GamerLegion можно будет увидеть на квалификации к топ-турниру BLAST Bounty Spring 2025, которая начнётся 14 января.