GamerLegion укомплектовала состав по Counter-Strike 2
Европейская GamerLegion представила обновлённый ростер по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях киберспортивной организации.
К команде присоединились чех Олдрих PR Нови из молодёжного ростера MOUZ и швед Фредрик REZ Стернер из Ninjas in Pyjamas. Европейцы заняли позиции Себастьяна volt Малоса и Тимура FL4MUS Марьева, которые ранее покинули активный состав.
Состав GL по CS2:
- Себастьян Tauson Таусон Линделеф;
- Эрик ztr Густафссон;
- Генрих sl3nd Хевеси;
- Олдрих PR Нови;
- Фредрик REZ Стернер;
- Эшли ashhh Бэтти (тренер).
Обновлённый ростер GamerLegion можно будет увидеть на квалификации к топ-турниру BLAST Bounty Spring 2025, которая начнётся 14 января.
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