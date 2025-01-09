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GamerLegion укомплектовала состав по Counter-Strike 2

GamerLegion укомплектовала состав по Counter-Strike 2
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Европейская GamerLegion представила обновлённый ростер по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях киберспортивной организации.

К команде присоединились чех Олдрих PR Нови из молодёжного ростера MOUZ и швед Фредрик REZ Стернер из Ninjas in Pyjamas. Европейцы заняли позиции Себастьяна volt Малоса и Тимура FL4MUS Марьева, которые ранее покинули активный состав.

Состав GL по CS2:

  • Себастьян Tauson Таусон Линделеф;
  • Эрик ztr Густафссон;
  • Генрих sl3nd Хевеси;
  • Олдрих PR Нови;
  • Фредрик REZ Стернер;
  • Эшли ashhh Бэтти (тренер).

Обновлённый ростер GamerLegion можно будет увидеть на квалификации к топ-турниру BLAST Bounty Spring 2025, которая начнётся 14 января.

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