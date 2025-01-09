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Напуганный Аарон Тейлор-Джонсон — на новом кадре хоррора «28 лет спустя»

Напуганный Аарон Тейлор-Джонсон — на новом кадре хоррора «28 лет спустя»
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Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новый кадр из грядущего хоррора «28 лет спустя». На нём оказалася напуганный герой Аарона Тейлора-Джонсона, который убегает от заражённых.

Фильм продолжит историю Джима, который выживает в мире зомби-апокалипсиса. По сюжету, со времён начала пандемии прошло 28 лет, и мир вокруг с тех пор сильно изменился. Подробный синопсис и другие сюжетные детали всё ещё держатся в секрете.

К исполнению главной роли вернётся Киллиан Мёрфи. Режиссёром картины выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы.

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня.

Новый кадр

Фото: Entertainment Weekly/Sony Pictures

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