Напуганный Аарон Тейлор-Джонсон — на новом кадре хоррора «28 лет спустя»

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новый кадр из грядущего хоррора «28 лет спустя». На нём оказалася напуганный герой Аарона Тейлора-Джонсона, который убегает от заражённых.

Фильм продолжит историю Джима, который выживает в мире зомби-апокалипсиса. По сюжету, со времён начала пандемии прошло 28 лет, и мир вокруг с тех пор сильно изменился. Подробный синопсис и другие сюжетные детали всё ещё держатся в секрете.

К исполнению главной роли вернётся Киллиан Мёрфи. Режиссёром картины выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы.

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня.

Новый кадр