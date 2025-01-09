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В зомби-фильме «28 лет спустя» не появится герой Киллиана Мёрфи

В зомби-фильме «28 лет спустя» не появится герой Киллиана Мёрфи
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Продюсер Эндрю Макдональд поделился важной деталью о фильме ужасов «28 лет спустя» — продолжения зомби-триллера с Киллианом Мёрфи в главной роли. Как оказалось, герой ирландского актёра по имени Джим всё же не появится в будущей ленте.

Как объяснил Макдональд, создатели фильма изначально запланировали трилогию, поэтому Джим всё же может появиться в одной из будущих частей. Однако в первом фильме Киллиана Мёрфи точно не будет — вопреки сообщениям инсайдеров.

Киллиана Мёрфи нет в первом фильме, но я надеюсь, что в будущих фильмах мы ещё увидим Джима.

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года. Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»). Режиссёром фильма выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы.

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