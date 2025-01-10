AVULUS с Акбаром Бутаевым прошла европейские отборы на топ-турнир по «Доте»

Определился первый победитель закрытых квалификаций в Западной Европе к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2.

Один из трёх западноевропейских слотов на EPT-ивенте достался коллективу AVULUS под руководством Акбара SoNNeikO Бутаева. Для того чтобы заполучить место на турнире, европейский ростер обыграл «микс» Jigglin и молодёжный состав Natus Vincere.

Состав AVULUS по «Доте»:

Алексей Smiling Knight Свиридов;

Даниэль Stormstormer Шоетзау;

Андреас Xibbe Рагнемальм;

Марсель Ekki Холовиенко;

Акбар SoNNeikO Бутаев;

Андрей Mag Чипенко (тренер).

За оставшиеся два слота на февральском чемпионате в рамках западноевропейских отборов сразятся Gaimin Gladiators, Tundra Esports, OG и другие европейские ростеры.