AVULUS с Акбаром Бутаевым прошла европейские отборы на топ-турнир по «Доте»
Определился первый победитель закрытых квалификаций в Западной Европе к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2.
Один из трёх западноевропейских слотов на EPT-ивенте достался коллективу AVULUS под руководством Акбара SoNNeikO Бутаева. Для того чтобы заполучить место на турнире, европейский ростер обыграл «микс» Jigglin и молодёжный состав Natus Vincere.
Состав AVULUS по «Доте»:
- Алексей Smiling Knight Свиридов;
- Даниэль Stormstormer Шоетзау;
- Андреас Xibbe Рагнемальм;
- Марсель Ekki Холовиенко;
- Акбар SoNNeikO Бутаев;
- Андрей Mag Чипенко (тренер).
За оставшиеся два слота на февральском чемпионате в рамках западноевропейских отборов сразятся Gaimin Gladiators, Tundra Esports, OG и другие европейские ростеры.
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