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AVULUS с Акбаром Бутаевым прошла европейские отборы на топ-турнир по «Доте»

AVULUS с Акбаром Бутаевым прошла европейские отборы на топ-турнир по «Доте»
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Определился первый победитель закрытых квалификаций в Западной Европе к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2.

Один из трёх западноевропейских слотов на EPT-ивенте достался коллективу AVULUS под руководством Акбара SoNNeikO Бутаева. Для того чтобы заполучить место на турнире, европейский ростер обыграл «микс» Jigglin и молодёжный состав Natus Vincere.

Состав AVULUS по «Доте»:

  • Алексей Smiling Knight Свиридов;
  • Даниэль Stormstormer Шоетзау;
  • Андреас Xibbe Рагнемальм;
  • Марсель Ekki Холовиенко;
  • Акбар SoNNeikO Бутаев;
  • Андрей Mag Чипенко (тренер).

За оставшиеся два слота на февральском чемпионате в рамках западноевропейских отборов сразятся Gaimin Gladiators, Tundra Esports, OG и другие европейские ростеры.

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