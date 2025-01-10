Актёр Джонни Йен хочет сам снять спин-офф «Джона Уика» про своего героя, киллера Каина

Актёр Донни Йен рассказал, что планирует самостоятельно снять спин-офф «Джона Уика» про своего героя, слепого убийцу по имени Каин. Персонаж появится в «Джоне Уике 4».

По словам Йена, он ведёт переговоры со студией Legendary, чтобы выступить режиссёром проекта. Чад Стахелски, постановщик всех фильмов франшизы, тоже выступает за то, чтобы ленту о Каине снял Донни.

Я думаю, что и поклонники, и студия хотят, чтобы это произошло, посмотрим. Я могу сказать тебе только это. Мы ведём переговоры, говорим об этом.

Примерная дата выхода спин-оффа «Джона Уика» пока не раскрывается. Один из последних снятых Йеном фильмом стал боевик «Прокурор», вышедший в конце 2024-го.