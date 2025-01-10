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iPhone 15 Pro рекордно подешевел в России

iPhone 15 Pro рекордно подешевел в России
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По данным издания Hi-Tech Mail, в России рекордно подешевел iPhone 15 Pro. В последнее время дешевеют все последние выпущенные iPhone, и 15 Pro не стал исключением.

На старте продаж iPhone 15 Pro в базовой версии с памятью на 128 ГБ предлагался за 149 тыс. рублей, однако к середине 2024 года его цена снизилась до 100-120 тыс. рублей. В начале января 2025-го смартфон и вовсе предлагается от 87 тыс. рублей.

Это снижение цены — рекордное. Смартфон подешевел в стране на 30% за последние полгода. Не исключено, что дальше цены могут ещё немного снизиться, хотя они вполне могут остаться и на том же уровне.

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