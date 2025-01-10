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Эксперты назвали самые популярные параметры при выборе смартфона

Эксперты назвали самые популярные параметры при выборе смартфона
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Разработчики AnTuTu изучили параметры смартфонов в четвёртом квартале 2024 года и определили устройства, которые оказались самыми популярными по характеристикам.

В четвёртом квартале доля устройств с экранами размером более 6,7 дюйма снизилась с 46,9% до 40,6%. Самым распространенным разрешением стало 1,5K, доля которого составила 42,6%. Второе и третье место поделили Full HD и 2K с долей 34,6% и 16% соответственно.

Чаще всего в четвёртом квартале 2024 года выпускались смартфоны с 12 ГБ оперативной памяти (41,8%), 16 ГБ (38,7%) и 8 ГБ (13,2%).

После исследования специалисты пришли к выводу, что у людей существует реальный спрос на флагманские устройства с небольшими экранами.

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