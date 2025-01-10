Звезда «Дворецкого» Колман Доминго сыграет в фильме «Бегущий человек» по Стивену Кингу

По данным издания Deadline, актёр Колман Доминго получил роль в перезапуске фильма «Бегущий человек». Кого именно он сыграет, не уточняется.

Джош Бролин сыграет злодея в ленте. Вместе с ним в проекте снимется звезда «Барби» и «Скотта Пилигрима» Майкл Сера. Главную роль исполнит Глен Пауэлл.

«Бегущий человек» расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Точную дату премьеры ленты пока не называют.