Сериал «Добро пожаловать в Дерри», приквел «Оно», выйдет в сентябре

Выход сериала «Добро пожаловать в Дерри», который выступит приквелом фильма ужасов «Оно» 2017 года., состоится в сентябре этого года. На такую дату намекнул один из создателей шоу в свежем интервью.

Болеет того, стало известно, что шоу наверняка продлят на второй и третий сезоны, так как одного сезона вряд ли хватит, чтобы в полной мере передать масштаб проекта.

В грядущем проекте к роли пугающего клоуна Пеннивайза вновь вернётся Билл Скарсгард. Ещё в шоу по «Оно» сыграют Тейлор Пейдж, Джеймс Римар, Мэделин Стоу, Джован Адепо, Кимбирли Герреро, Питер Аутербридж, Тайнер Рашинг и Крис Чок.

Осталось дождаться, когда точную дату премьеры назовут создатели.