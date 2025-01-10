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Сериал «Добро пожаловать в Дерри», приквел «Оно», выйдет в сентябре

Сериал «Добро пожаловать в Дерри», приквел «Оно», выйдет в сентябре
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Выход сериала «Добро пожаловать в Дерри», который выступит приквелом фильма ужасов «Оно» 2017 года., состоится в сентябре этого года. На такую дату намекнул один из создателей шоу в свежем интервью.

Болеет того, стало известно, что шоу наверняка продлят на второй и третий сезоны, так как одного сезона вряд ли хватит, чтобы в полной мере передать масштаб проекта.

В грядущем проекте к роли пугающего клоуна Пеннивайза вновь вернётся Билл Скарсгард. Ещё в шоу по «Оно» сыграют Тейлор Пейдж, Джеймс Римар, Мэделин Стоу, Джован Адепо, Кимбирли Герреро, Питер Аутербридж, Тайнер Рашинг и Крис Чок.

Осталось дождаться, когда точную дату премьеры назовут создатели.

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