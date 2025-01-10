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Актриса Джейми Ли Кёртис пожертвовала $ 1 млн пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе

Актриса Джейми Ли Кёртис пожертвовала $ 1 млн пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе
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Пожары, которые мучают Лос-Анджелес уже несколько дней, никого не оставили равнодушным. По данным издания Variety, звезда «Хэллоуина» и «Всё везде и сразу» Джейми Ли Кёртис пожертвовала $ 1 млн для помощи пострадавшим.

По словам Джейми, огонь уносит за собой всё: привычные места покупки одежды, продуктов питания, школы и прочее. Больше всего пострадали дома, принадлежавшие как обычным людям, так и звёздам Голливуда.

Огонь продолжает бушевать, и все экстренные службы и агентства, борющиеся с огнём и спасающие жизни, продолжают свою работу, а друзья и соседи объединяются, чтобы помочь друг другу. На этом фоне мой муж, наши дети и я пожертвовали $ 1 млн из семейного фонда, чтобы создать фонд поддержки для нашего великого города и штата.

Пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января и не прекращаются до сих пор.

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