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Съёмки продолжения фильма «Страсти Христовы» отложили на 2026 год

Съёмки продолжения фильма «Страсти Христовы» отложили на 2026 год
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Мэл Гибсон рассказал, что съёмочный процесс ленты «Страсти Христовы» состоится в 2026 году. Производство, судя по всему, вновь потребовалось отложить. Изначально съёмки фильма должны были начаться в 2023 году, затем в 2024 году, а в последний раз говорилось про 2025-й.

По словам Гибсона, ему требуется начать предварительную работу над лентой, чтобы процесс не застопорился.

У меня нет даты начала съёмок. Мне просто нужно начать подготовительные работы и посмотреть, что произойдёт. Всё будет происходить в своё время. Честно, я думал, что уже поздно.

Продолжение картины Мела Гибсона должно рассказать о событиях после смерти Иисуса. С 2016 года Гибсон усердно работал над сценарием вместе со своим братом Доналом и сценаристом «Храброе сердце» Рэндаллом Уоллесом. Уже было написано по меньшей мере шесть черновиков сценария.

Само собой, даты выхода у ленты пока нет.

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