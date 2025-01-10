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Звезда «Игры престолов» Рори Макканн заменит Рэя Стивенсона во втором сезоне «Асоки»

Звезда «Игры престолов» Рори Макканн заменит Рэя Стивенсона во втором сезоне «Асоки»
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По данным источников издания The Hollywood Reporter, актёр Рори Макканн, известный по «Игре престолов» и другим проектам, заменит ушедшего из жизни Рэя Стивенсона во втором сезоне сериала «Асока».

Стивенсон сыграл роль бывшего джедая Бэйлана Сколла, который в итоге переметнулся на Тёмную сторону Силы. Этот образ постарается воплотить Рори.

О смерти Рэя стало известно в мае 2023 года. Стивенсона госпитализировали в больницу из-за неназванной болезни. С каждым днём актёру становилось всё хуже, пока утром он не ушёл из жизни.

Информации про второй сезон «Асоки» и примерной даты выхода пока что нет. Работа над сценарием нового сезона продолжается.

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