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Режиссёр «Безумного Макса» может снять новый большой фильм о Халке

Режиссёр «Безумного Макса» может снять новый большой фильм о Халке
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По информации источников издания Word of Reel, режиссёр «Безумного Макса» Джордж Миллер может снять фильм «Халк: Мировая война». Лента экранизирует комиксную арку, в которой Халк сражался против самых известных супергероев Земли, включая Иллюминатов, и мстил им за смерть жены.

Марк Руффало вернётся к своей роли, у его персонажа будет очень насыщенный год, поскольку в феврале этого года персонаж появится в фильме «Капитан Америка: Дивный новый мир», а через несколько месяцев в «Громовержцах» он станет «связующим звеном» для первого сольного фильма о персонаже в киновселенной Marvel.

Сам Миллер ранее высказывал желание снять следующую часть «Тора». Кто знает, может, Marvel Studios действительно поработает с постановщиком над своими будущими лентами.

Съёмки фильма «Халк: Мировая война» пройдут в этом году, но точной даты пока нет.

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