9Pandas обновила состав по Counter-Strike 2

Российская 9Pandas представила обновлённый ростер по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивного клуба.

Новыми представителями «панд» стали Владислав Krad Кравченко, ранее представлявший «Амкал», и молодой киберспортсмен Владислав Alv Ворохобов из NewBALLS.

Состав 9Pandas по CS2:

Владислав Krad Кравченко;

Владислав Alv Ворохобов;

Даниил d1Ledez Кустов;

Александр Shalfey Маренов;

Евгений r3salt Фролов;

Артём Fierce Иванов (тренер).

Ранее 9Pandas перевела в запас игроков Александра glowiing Мациевича и Артёма iDISBALANCE Егорова. Обновлённых «панд» можно будет увидеть уже сегодня в 16:00 по московскому времени в рамках плей-офф онлайн-турнира Frost and Fire Europe.