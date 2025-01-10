9Pandas обновила состав по Counter-Strike 2
Российская 9Pandas представила обновлённый ростер по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивного клуба.
Новыми представителями «панд» стали Владислав Krad Кравченко, ранее представлявший «Амкал», и молодой киберспортсмен Владислав Alv Ворохобов из NewBALLS.
Состав 9Pandas по CS2:
- Владислав Krad Кравченко;
- Владислав Alv Ворохобов;
- Даниил d1Ledez Кустов;
- Александр Shalfey Маренов;
- Евгений r3salt Фролов;
- Артём Fierce Иванов (тренер).
Ранее 9Pandas перевела в запас игроков Александра glowiing Мациевича и Артёма iDISBALANCE Егорова. Обновлённых «панд» можно будет увидеть уже сегодня в 16:00 по московскому времени в рамках плей-офф онлайн-турнира Frost and Fire Europe.
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