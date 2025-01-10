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9Pandas обновила состав по Counter-Strike 2

9Pandas обновила состав по Counter-Strike 2
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Российская 9Pandas представила обновлённый ростер по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивного клуба.

Новыми представителями «панд» стали Владислав Krad Кравченко, ранее представлявший «Амкал», и молодой киберспортсмен Владислав Alv Ворохобов из NewBALLS.

Состав 9Pandas по CS2:

  • Владислав Krad Кравченко;
  • Владислав Alv Ворохобов;
  • Даниил d1Ledez Кустов;
  • Александр Shalfey Маренов;
  • Евгений r3salt Фролов;
  • Артём Fierce Иванов (тренер).

Ранее 9Pandas перевела в запас игроков Александра glowiing Мациевича и Артёма iDISBALANCE Егорова. Обновлённых «панд» можно будет увидеть уже сегодня в 16:00 по московскому времени в рамках плей-офф онлайн-турнира Frost and Fire Europe.

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