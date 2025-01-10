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Фильм по игре Sleeping Dogs официально отменён

Фильм по игре Sleeping Dogs официально отменён
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Китайский актёр Донни Йен поделился новыми деталями экранизации Sleeping Dogs — экшена, вышедшего в 2013 году на ПК и консолях. Проект рассказывал о полицейском по имени Вэй Шен, который внедряется во влиятельную триаду в Гонконге, чтобы подорвать её изнутри.

По словам Донни Йена, экранизация сейчас мертва — над ней никто не работает уже какое-то время. Актёр признался, что потратил много времени и сил на адаптацию, а также вложил в неё часть своих средств, однако разработка проекта так и не сдвинулась с мёртвой точки.

Я потратил много времени, много работал с продюсерами, и даже вложил часть своих средств в сценарий и права. Я ждал годы. И я очень хотел снять фильм по Sleeping Dogs. У меня в голове уже было видение проекта, но, к сожалению… Вы ведь знаете, как обстоят дела в Голливуде? Я потратил на проект много, много лет. Это очень прискорбно.

Адаптацию Sleeping Dogs анонсировали ещё в 2018 году, а сам Донни Йен должен был исполнить одну из главных ролей. Летом 2022 года звезда «Шан-Чи» Симу Лю намекнул, что работает над адаптацией видеоигры с азиатско-американским героем, действие которой разворачивается в Гонконге, однако с тех пор произведение так и осталось лишь идеей.

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