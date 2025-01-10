FaZe Clan укомплектовала состав по CS2
Европейская FaZe Clan представила нового игрока состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.
Слухи подтвердились, и новым игроком FaZe Clan стал бывший представитель Complexity Gaming Джонатан EliGe Яблоновски из США, с которым американская организация распрощалась 9 января. В европейском коллективе американец займёт позицию Робина ropz Коля, покинувшего «фейзов».
Состав FaZe Clan по CS2:
- Финн karrigan Андерсен;
- Ховард rain Найгард;
- Хельвийс broky Сауканц;
- Давид frozen Чернянский;
- Джонатан EliGe Яблоновски;
- Филип NEO Кубски (тренер).
Обновлённый состав FaZe Clan, как и многие другие топовые команды, можно будет увидеть в закрытых отборочных к топ-турниру BLAST Bounty Spring 2025, которые начнутся 14 января.
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