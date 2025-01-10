FaZe Clan укомплектовала состав по CS2

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Европейская FaZe Clan представила нового игрока состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

Слухи подтвердились, и новым игроком FaZe Clan стал бывший представитель Complexity Gaming Джонатан EliGe Яблоновски из США, с которым американская организация распрощалась 9 января. В европейском коллективе американец займёт позицию Робина ropz Коля, покинувшего «фейзов».

Состав FaZe Clan по CS2:

Финн karrigan Андерсен;

Ховард rain Найгард;

Хельвийс broky Сауканц;

Давид frozen Чернянский;

Джонатан EliGe Яблоновски;

Филип NEO Кубски (тренер).

Обновлённый состав FaZe Clan, как и многие другие топовые команды, можно будет увидеть в закрытых отборочных к топ-турниру BLAST Bounty Spring 2025, которые начнутся 14 января.