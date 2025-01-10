В Marvel Rivals стартовал первый сезон — с Фантастической четвёркой и новыми картами

Сегодня в супергеройском экшене Marvel Rivals начался первый сезон поддержки. До этого был нулевой сезон, в котором авторы ввели тестовый небольшой боевой пропуск, добавили первых новых героев и многое другое.

Первый сезон получился обширным на контент: в игру уже добавили Мистера Фантастика и Женщину-невидимку, двоих членов Фантастической четвёрки (ещё двоих добавят в середине сезона), новые карты, режим быстрой схватки на карте Санктум Санкторум, обновлённый боевой пропуск с 10 обликами и прочее.

По сюжету ивента первого сезона Дракула и Доктор Дум нарушили орбиту Луны, из-за чего город погряз во тьме и страдает от атак вампирских существ. Отражать атаки будут члены Фантастической четвёрки вместе с другими героями.

Трейлер первого сезона

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.