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Фильм «Злая» поставил рекорд по цифровым продажам Universal на стримингах

Фильм «Злая» поставил рекорд по цифровым продажам Universal на стримингах
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Кинокомпания Universal Pictures похвасталась успехами домашнего проката фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада». За первую неделю после выхода в онлайне проект заработал около $ 70 млн в цифровых сервисах — речь идёт только о США и Канаде.

Таким образом, «Злая» установила рекорд для Universal по доходу со стримингов после театрального проката. Предыдущий лучший результат принадлежал «Братьям Супер Марио», которые заработали за неделю около $ 44 млн. Общие сборы мюзикла в кинотеатрах составили $ 683 млн, поэтому за неделю в онлайне ленте удалось принести около 10% от выручки от глобального проката.

«Злая: Сказка о ведьме Запада» адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды. Фильм получил высокие оценки от критиков и зрителей, которые называют ленту образцовым мюзиклом. Главные роли в проекте сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).

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