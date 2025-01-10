«Цивилизацию 7» полностью оптимизировали под Steam Deck

Студия Firaxis Games объявила, что грядущая «Цивилизация 7» получила полную совместимость со Steam Deck. Новая 4Х-стратегия будет поддерживать портативный ПК от Valve — это значит, что игра отлично работает на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем со стабильной частотой кадров и адаптированными шрифтами под небольшой размер устройства.

Фото: Firaxis

Таким образом, разработчики новой части серии расширили список устройств, на которых можно будет поиграть в продолжение культовой франшизы. Это произошло примерно за месяц до релиза — сейчас авторы полируют игру, улучшая баланс проекта.

Civilization 7 выйдет 11 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой. Обладатели максимального издания смогут начать игру уже 6-го числа.