Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Цивилизацию 7» полностью оптимизировали под Steam Deck

«Цивилизацию 7» полностью оптимизировали под Steam Deck
Комментарии

Студия Firaxis Games объявила, что грядущая «Цивилизация 7» получила полную совместимость со Steam Deck. Новая 4Х-стратегия будет поддерживать портативный ПК от Valve — это значит, что игра отлично работает на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем со стабильной частотой кадров и адаптированными шрифтами под небольшой размер устройства.

Фото: Firaxis

Таким образом, разработчики новой части серии расширили список устройств, на которых можно будет поиграть в продолжение культовой франшизы. Это произошло примерно за месяц до релиза — сейчас авторы полируют игру, улучшая баланс проекта.

Civilization 7 выйдет 11 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой. Обладатели максимального издания смогут начать игру уже 6-го числа.

Материалы по теме
Видео
Рассказчиком в «Цивилизации 7» станет звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android