Два американца пополнили состав Complexity по Counter-Strike 2
Американский клуб Complexity Gaming представил обновлённый состав по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.
После того как команду покинули Рикки floppy Кэмери и Джонатан EliGe Яблоновски, клуб подписал двух американских киберспортсменов, ранее представлявших малоизвестные коллективы. Так, к Complexity присоединились Ник nicx Ли и Дэнни cxzi Стрзельчик.
Состав Complexity по CS2:
- Майкл Grim Винс;
- Джони JT Теодосиу;
- Хокон Hallzerk Фьярли;
- Дэнни cxzi Стрзельчик;
- Ник nicx Ли;
- Тиан T.c Керцен (тренер).
Новый состав Complexity можно будет увидеть на ближайших топ-турнирах по CS2 BLAST Bounty Spring 2025 и Intel Extreme Masters Katowice 2025.
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