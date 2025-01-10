Два американца пополнили состав Complexity по Counter-Strike 2

Американский клуб Complexity Gaming представил обновлённый состав по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

После того как команду покинули Рикки floppy Кэмери и Джонатан EliGe Яблоновски, клуб подписал двух американских киберспортсменов, ранее представлявших малоизвестные коллективы. Так, к Complexity присоединились Ник nicx Ли и Дэнни cxzi Стрзельчик.

Состав Complexity по CS2:

Майкл Grim Винс;

Джони JT Теодосиу;

Хокон Hallzerk Фьярли;

Дэнни cxzi Стрзельчик;

Ник nicx Ли;

Тиан T.c Керцен (тренер).

Новый состав Complexity можно будет увидеть на ближайших топ-турнирах по CS2 BLAST Bounty Spring 2025 и Intel Extreme Masters Katowice 2025.