Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

HEROIC прошла на топ-турнир DreamLeague Season 25 по «Доте»

Южноамериканская HEROIC вышла на престижный чемпионат DreamLeague Season 25 по Dota 2 через региональные квалификации.

Обновлённый состав HEROIC занял первое место в отборочных Южной Америки к DL S25, не проиграв ни одной серии. Данный коллектив станет единственным представителем своего региона на третьем ивенте текущего сезона ESL Pro Tour.

Состав HEROIC по «Доте»:

Юма Yuma Ланглет;

Жоао 4nalog Габриэль Джаннини;

Адриан Wisper Сеспедес Доблес;

Элвис Scofield Де ла Круз Пенья;

Матеус KJ Сантос Джунгли Диниз;

Игор kaffs Фуртадо Гимарайнш Эстевао (тренер).

На текущий момент известны 10 участников DL S25. Ещё шесть команд определятся по итогам закрытых отборочных в Западной Европе, Китае, Северной Америке и Ближнем Востоке. Наш регион на соревновании представят BetBoom Team, PARIVISION, Team Spirit и 9Pandas.