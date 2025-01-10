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HEROIC прошла на топ-турнир DreamLeague Season 25 по «Доте»

HEROIC прошла на топ-турнир DreamLeague Season 25 по «Доте»
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Южноамериканская HEROIC вышла на престижный чемпионат DreamLeague Season 25 по Dota 2 через региональные квалификации.

Обновлённый состав HEROIC занял первое место в отборочных Южной Америки к DL S25, не проиграв ни одной серии. Данный коллектив станет единственным представителем своего региона на третьем ивенте текущего сезона ESL Pro Tour.

Состав HEROIC по «Доте»:

  • Юма Yuma Ланглет;
  • Жоао 4nalog Габриэль Джаннини;
  • Адриан Wisper Сеспедес Доблес;
  • Элвис Scofield Де ла Круз Пенья;
  • Матеус KJ Сантос Джунгли Диниз;
  • Игор kaffs Фуртадо Гимарайнш Эстевао (тренер).

На текущий момент известны 10 участников DL S25. Ещё шесть команд определятся по итогам закрытых отборочных в Западной Европе, Китае, Северной Америке и Ближнем Востоке. Наш регион на соревновании представят BetBoom Team, PARIVISION, Team Spirit и 9Pandas.

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