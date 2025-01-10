Боевик «Ручная кладь» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в декабре

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в декабре 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Так, самым популярном фильмом последнего месяца 2024 года стал рождественский боевик «Ручная кладь» от Netflix. На втором месте оказался «Гладиатор 2» Ридли Скотта, а замкнул тройку «Веном: Последний танец».

В топ-10 также вошла судебная драма «Присяжный номер два» Клинта Иствуда, ещё один рождественский боевик «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном и ремейк «Бриллиантовой руки» от ТНТ.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в декабре 2024 года