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Боевик «Ручная кладь» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в декабре

Боевик «Ручная кладь» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в декабре
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Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в декабре 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Так, самым популярном фильмом последнего месяца 2024 года стал рождественский боевик «Ручная кладь» от Netflix. На втором месте оказался «Гладиатор 2» Ридли Скотта, а замкнул тройку «Веном: Последний танец».

В топ-10 также вошла судебная драма «Присяжный номер два» Клинта Иствуда, ещё один рождественский боевик «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном и ремейк «Бриллиантовой руки» от ТНТ.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в декабре 2024 года

  1. «Ручная кладь».
  2. «Гладиатор 2».
  3. «Веном: Последний танец».
  4. «Присяжный номер два».
  5. «Миссия: Красный».
  6. «Лохматые предки».
  7. «Пожиратель грехов».
  8. «Небриллиантовая рука».
  9. «Лучшее рождественское представление на свете».
  10. «Сдать назад».
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