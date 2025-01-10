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Драма «Вечная зима» с Александром Робаком вышла в онлайне

Драма «Вечная зима» с Александром Робаком вышла в онлайне
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Драматический фильм «Вечная зима» с Александром Робаком в главной роли вышла в онлайн-кинотеатре KION. Премьера ленты уже состоялась — фильм доступен в онлайне.

Драма «Вечная зима» рассказывает историю супругов Владимира и Елены, которые по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.

Режиссёром картины выступил Николай Ларионов, для которого это дебют в полнометражном кино. До этого Николай продюсировал ленты «Т-34», «Кома» и «Выше неба».

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